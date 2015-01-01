Komunikat Policji – zaginęła 15-letnia mieszkanka Starej Huty w gminie Krośnice Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Miliczu poszukuje 15-letnią mieszkankę miejscowości Stara Huta w gminie Krośnice, która w niedzielne przedpołudnie 5 października 2025 roku wyszła z domu udając się w nieznanym kierunku, nie informując członków rodziny gdzie się udaje i od tej pory jej miejsce przebywania nie jest znane. Policjanci apelują do wszystkich osób mających jakąkolwiek wiedzę o miejscu przebywania zaginionej o niezwłoczne przekazywanie informacji w tej sprawie w każdej jednostce Policji na terenie kraju.

Zaginiona to:

Maja BONIEK córka Sławomira i Malwiny

urodzona 4 maja 2010 roku w Miliczu

zamieszkała w miejscowości Stara Huta w gminie Krośnice powiat milicki

Rysopis: wiek z wyglądu 15 lat, wzrost około 151-155 centymetrów, szczupłej, smukłej budowy ciała, włosy ciemne, oczy koloru zielonego.

Znaki szczególne: tatuaże w kształcie literek na obu dłoniach oraz w kształcie kropek na plecach.

Cechy ubioru: ubrana w bluzę i kurtkę koloru czarnego, spodnie dresowe koloru szarego, buty sportowe NIKE koloru białego z różowymi napisami.

Ktokolwiek posiada wiedzę na temat miejsca przebywania zaginionej proszony jest o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Miliczu przy ul. T. Kościuszki 4, telefon do dyżurnego jednostki 47 87 212 00 (czynny całą dobę), telefon do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Miliczu 47 87 212 15, telefon alarmowy 112 lub proszony jest o powiadomienie najbliższej jednostki Policji na terenie kraju. Policja zapewnia anonimowość.